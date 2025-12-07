كأس العرب للأمم: أفضل الهدافين قبل الجولة الثالثة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت الجولتان الأوليان من دور المجموعات في كأس العرب للأمم عن تألق فردي لافت، وأبرزت عدداً من اللاعبين العرب الذين يعيشون فترة مميزة.

ومع تسجيل ستة لاعبين لهدفين لكل منهم قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة عشية هذا الأحد، إليكم الترتيب الحالي لأفضل الهدافين:

عمر خربين (سوريا) – هدفان

رضوان بركان (الجزائر) – هدفان

عادل بلبينة (الجزائر) – هدفان

محمد كنو (السعودية) – هدفان

علي علوان (الأردن) – هدفان

مهند علي (العراق) – هدفان

