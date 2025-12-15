Français
كأس العرب للأمم: أول المترشحين للنهائي، المغرب يهزم الإمارات (فيديوهات)

أصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى نهائي كأس العرب للأمم 2025.

وحقق أسود الأطلس (المنتخب المحلي) فوزًا مستحقًا، بعد ظهر اليوم الاثنين، على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-0. ولم يسبق للمنتخب المغربي أن اعتلى منصة التتويج في هذه المسابقة سوى مرة واحدة، وذلك سنة 2012، عندما توّج باللقب الوحيد في تاريخه في البطولة.

وجاءت ثلاثية المنتخب المغربي بتوقيع كريم البركاوي (28)، وأشرف المهديوني (83)، وعبد الرزاق حمد الله (90+2).

وفي المباراة النهائية، سيواجه المغرب الفائز من المواجهة التي ستجمع المملكة العربية السعودية والأردن.

وتُعد هذه المباراة الثانية التي يلتقي فيها المغرب مع الإمارات العربية المتحدة ضمن منافسات كأس العرب؛ إذ سبق للمنتخب المغربي أن تفوق على نظيره الإماراتي 1-0 خلال دور المجموعات من نسخة 1998.

