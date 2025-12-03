Français
كأس العرب للأمم: الأردن يتفوّق على الإمارات ويفتتح المنافسات بقوة (فيديو)

نجح المنتخب الأردني، الذي كان قد خسر وديًا أمام تونس في رادس، في تحقيق بداية مثالية ضمن منافسات كأس العرب 2025. فقد فاز، مساء الأربعاء، على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1 في ملعب البيت بقطر، بحضور 30 759 متفرجًا.

عرف المنتخب الإماراتي شوطًا أول مخيّبًا بعد طرد مدافعه خالد إبراهيم منذ الدقيقة 18، قبل أن يتلقى الهدف الأول عبر ركلة جزاء نفّذها علي أولوان في الدقيقة 20، علماً أنه أهدر ركلة جزاء ثانية بعد 19 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الإماراتي من تعديل النتيجة بعد مرور دقيقتين فقط، بواسطة المهاجم برونو (47′).

شيئًا فشيئًا، استعاد المنتخب الأردني حضوره البدني والذهني، وفرض إيقاعه على المواجهة بفضل الالتحامات القوية والضغط العالي. وتمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 63 عبر نجم العربي يزن النعيمات، إثر هجمة مرتدة سريعة.

وبهذا الانتصار، يتصدر الأردن مؤقتًا المجموعة الثالثة، في انتظار مواجهته الحاسمة أمام الكويت السبت القادم من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي. أما المنتخب الإماراتي، فسيكون على موعد مع مواجهة صعبة أمام مصر.

