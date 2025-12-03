Français
كأس العرب للأمم: العراق يهزم البحرين (فيديو)

بعد التعادل بين الجزائر والسودان، يكتسي اللقاء الثاني من منافسات المجموعة الرابعة، هذا الأربعاء، في إطار كأس العرب للمنتخبات 2025، والذي جمع بين العراق والبحرين، طابعًا حاسمًا حيث يمكن لأي خطأ أن تكون كلفته ثقيلة.

وقد نجح المنتخب العراقي في استغلال الفرص المتاحة، ليحسم المواجهة لصالحه أمام نظيره البحريني بنتيجة (2-1). وسجّل هدفي العراق كلٌّ من إبراهيم لطف الله في الدقيقة 10، ومهند علي في الدقيقة 25، فيما قلّص السيد هاشم الفارق للبحرين في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار، يتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدمًا على الثنائي الجزائري والسوداني، اللذين يملكان نقطة واحدة لكل منهما.

الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين

