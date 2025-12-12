كأس العرب للأمم: المغرب يواجه الإمارات في نصف النهائي (فيديوهات)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد تأهلها إلى ربع النهائي عقب دور مجموعات متباين النتائج، لن تواصل الجزائر مغامرتها في كأس العرب للأمم، ولن تخوض نصف النهائي أمام الجار المغربي يوم الإثنين المقبل.

وفي ملعب البيت بمدينة الخور، مساء هذا الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي، انهزم «محاربو الصحراء» بركلات الترجيح أمام نظرائهم الإماراتيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، ثم (7 ر.ت 6) في ركلات الترجيح.

وأتاحت ركلات الترجيح للإمارات حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة، عقب مشوار تميّز بمباراة مرجعية أمام مصر انتهت بالتعادل 1–1، قبل تحقيق فوز حاسم على الكويت.

وسجّل هدفي اللقاء عادل بولبينة (46′) وبرونو (64′). للتذكير، سيشهد اليوم نفسه نصف النهائي الآخر مواجهة بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

