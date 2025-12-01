كأس العرب للأمم: المفاجأة الثانية.. فلسطين تُسقِط قطر (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لم تخلُ الجولة الافتتاحية لكأس العرب للأمم من المفاجآت. فبعد هزيمة المنتخب التونسي أمام نظيره السوري، جاء الدور على فلسطين لتُطيح بالبلد المنظّم، قطر، بنتيجة 1-0، في ختام مواجهة ظلّت متكافئة ومفتوحة حتى الدقائق الأخيرة.

وبينما كان اللقاء يسير نحو تعادل سلبي، نجح الفلسطينيون في اقتناص هدف قاتل في الثواني الأخيرة، وتحديداً في الدقيقة 90+5، حين حوّل سلطان البرك الكرة بالخطأ في شباك منتخب بلاده، مفجّراً فرحة عارمة في المدرجات الفلسطينية، ومانحاً المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالبطولة.

