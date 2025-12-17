كأس العرب للأمم: ترتيب هدّافي البطولة قبل النهائي

ستكون المباراة النهائية لكأس العرب للأمم، التي تجمع بين المغرب والأردن، حاسمة على صعيد اللقب الشرفي لأفضل هدّاف في البطولة.

وسينحصر التنافس بين الهدّاف الأردني علي علوان (4 أهداف) والمهاجم المغربي كريم البركاوي (3 أهداف).

وفي ما يلي الترتيب الحالي لأفضل هدّافي البطولة:

4 أهداف:

علي علوان (الأردن)

3 أهداف:

عادل بولبينة (الجزائر)، كريم البركاوي (المغرب)، محمد كنو (السعودية)

هدفان:

رضوان بركان (الجزائر)، مهدي عبد الجبار (البحرين)، مهند علي (العراق)، فهد الهاجري (الكويت)، عصام الصبحي (عُمان)، فراس البريكان (السعودية)، عمر خريبين (سوريا)، يحيى الغساني (الإمارات العربية المتحدة)، برونو (الإمارات العربية المتحدة)

هدف واحد:

محمد علي بن رمضان، محمد بن علي، فراس شواط، عمر العيوني وياسين مرياح (تونس)

محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، محمد أبو زريق، يزن النعيمات، نزار الرشدان وسعيد الروسان (الأردن)

وليد أزارو، سفيان بوفطيني، أشرف المهداوي، عبد الرزاق حمد الله وطارق تيسودالي (المغرب)

مهدي الحميدان، محمد الرميحي وهاشم سيد عيسى (البحرين)

عُدي الدباغ، حامد حمدان وزيد قنبر (فلسطين)

محمد أمين توغاي وياسين بن زية (الجزائر)

سالم الدوسري وصالح الشهري (السعودية)

نيكولاس خيمينيز وكايو لوكاس (الإمارات العربية المتحدة)

إبراهيم جودجا ونسوير حميدو (جزر القمر)

أفشة ومروان حمدي (مصر)

ياسر مزمل (السودان)

غانم الحبشي (عُمان)

يوسف ناصر (الكويت)

أمجد عطوان (العراق)

أحمد علاء الدين (قطر).