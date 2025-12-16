Français
كأس العرب للأمم: تونس في المركز التاسع… الترتيب الكامل من المركز الخامس إلى السادس عشر

كأس العرب للأمم: تونس في المركز التاسع… الترتيب الكامل من المركز الخامس إلى السادس عشر

مع اقتراب كأس العرب (فيفا) 2025 من نهايتها، هذا الخميس 18 ديسمبر، من خلال برمجة النهائي والنهائي الصغير للبطولة، يُنشر فيما يلي الترتيب التفصيلي للمنتخبات من المركز الخامس إلى المركز السادس عشر:

5- الجزائر: 4 مباريات، انتصاران، تعادلان، دون هزيمة، 8 أهداف مسجّلة، هدفان مقبولان، فارق أهداف +6، 7 نقاط.

6- العراق: 4 مباريات، انتصاران، دون تعادل، هزيمتان، 4 أهداف مسجّلة، 4 أهداف مقبولة، فارق أهداف 0، 6 نقاط.

7- فلسطين: 4 مباريات، انتصار واحد، تعادلان، هزيمة واحدة، 4 أهداف مسجّلة، 4 أهداف.

8- سوريا: 4 مباريات، انتصار واحد، تعادلان، هزيمة واحدة، هدفان مسجّلان، هدفان مقبولان، فارق أهداف 0، 5 نقاط.

9- تونس: 3 مباريات، انتصار واحد، تعادل واحد، هزيمة واحدة، 5 أهداف مسجّلة، 3 أهداف مقبولة، فارق أهداف +2، 4 نقاط.

10- عُمان: 3 مباريات، انتصار واحد، تعادل واحد، هزيمة واحدة، 3 أهداف مسجّلة، 3 أهداف مقبولة، فارق أهداف 0، 4 نقاط.

11- البحرين: 3 مباريات، انتصار واحد، دون تعادل، هزيمتان، 5 أهداف مسجّلة، 8 أهداف مقبولة، فارق أهداف -3، 3 نقاط.

12- مصر: 3 مباريات، دون انتصار، تعادلان، هزيمة واحدة، هدفان مسجّلان، 5 أهداف مقبولة، فارق أهداف -3، نقطتان.

13- الكويت: 3 مباريات، دون انتصار، تعادل واحد، هزيمتان، 3 أهداف مسجّلة، 7 أهداف مقبولة، فارق أهداف -4، نقطة واحدة.

14- قطر: 3 مباريات، دون انتصار، تعادل واحد، هزيمتان، هدف واحد مسجّل، 5 أهداف مقبولة، فارق أهداف -4، نقطة واحدة.

15- السودان: 3 مباريات، دون انتصار، تعادل واحد، هزيمتان، هدف واحد مسجّل، 5 أهداف مقبولة، فارق أهداف -4، نقطة واحدة.

16- جزر القمر: 3 مباريات، دون انتصار، دون تعادل، 3 هزائم، 3 أهداف مسجّلة، 8 أهداف مقبولة، فارق أهداف -5، دون نقاط.

