كأس العرب للأمم: على أي قنوات يمكن متابعة نهائي المغرب – الأردن ؟

يحتضن ملعب خليفة، يوم الخميس 18 ديسمبر، المباراة النهائية الكبرى لكأس العرب لكرة القدم «فيفا 2025»، والتي تجمع بين المنتخبين المغربي والأردني.

وسيُبث هذا اللقاء المرتقب عبر ما لا يقل عن ست قنوات مفتوحة، هي: beIN Sports، قناة الكأس، الكويت الرياضية، عُمان الرياضية، أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

كما ستُنقل المباراة أيضًا مباشرة عبر منصة يوتيوب دون أي قيود جغرافية، ما يتيح متابعتها مجانًا للجمهور في مختلف أنحاء العالم.

