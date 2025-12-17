Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العرب للأمم: على أي قنوات يمكن متابعة نهائي المغرب – الأردن ؟

كأس العرب للأمم: على أي قنوات يمكن متابعة نهائي المغرب – الأردن ؟

يحتضن ملعب خليفة، يوم الخميس 18 ديسمبر، المباراة النهائية الكبرى لكأس العرب لكرة القدم «فيفا 2025»، والتي تجمع بين المنتخبين المغربي والأردني.

وسيُبث هذا اللقاء المرتقب عبر ما لا يقل عن ست قنوات مفتوحة، هي: beIN Sports، قناة الكأس، الكويت الرياضية، عُمان الرياضية، أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

كما ستُنقل المباراة أيضًا مباشرة عبر منصة يوتيوب دون أي قيود جغرافية، ما يتيح متابعتها مجانًا للجمهور في مختلف أنحاء العالم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

512
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
503
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
351
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
322
أخر الأخبار

زيت الزيتون التونسي: الجودة حاضرة والترويج مطالب بالتعزيز [تصريح]
319
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
296
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : هل سيكون يوم 17ديسمبر 2025 الجاري ذكرى عيد الثورة الشرار الاولي و الكبرى لبناء تونس الجديدة
274
الأخبار

ضربة موجعة للمنتخب السينغالي قبل خمسة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025
270
الأخبار

لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري
266
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى