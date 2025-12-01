Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العرب للأمم: مفاجأة… هزيمة تونس أمام سوريا (فيديو)

استهلّ نسور قرطاج مشوارهم في كأس العرب بعد ظهر الاثنين بهزيمة مفاجئة.

شهدت مباراة افتتاح كأس العرب 2025 بين تونس وسوريا، التي احتضنها ملعب أحمد بن علي في الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، سقوط نسور قرطاج بهدف دون ردّ.

المنتخب التونسي للمحليين “ألف”، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ النسخة الافتتاحية سنة 1963، وهي الوحيدة التي تُوّج بها في تاريخ البطولة، وجد نفسه تحت سيطرة نسور قاسيون الذين قدّموا مردودًا قويًا، وتمكّنوا من حسم المواجهة بفضل الهدف الذي سجّله عمر خريبين من مخالفة مباشرة في الدقيقة 48.

وتخوض تونس مباراتها القادمة يوم الخميس على الساعة 15:30 (ت.م)، ضد منتخب فلسطين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

370
اقتصاد وأعمال

تونس : الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي 105 أيّام من التوريد

326
الأخبار

الترجي: متّهم من قبل أجاكسيو… بلايلي يؤكد: “تعرّضتُ للخيانة، وكلّ الحقيقة ستظهر” (فيديو)
301
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة
293
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
290
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
273
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
265
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
263
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
257
الأخبار

3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة
248
الأخبار

البيرو تُعلن حالة الطوارئ و تنشر الجيش على الحدود

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى