كأس العرب للأمم: مفاجأة… هزيمة تونس أمام سوريا (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استهلّ نسور قرطاج مشوارهم في كأس العرب بعد ظهر الاثنين بهزيمة مفاجئة.

شهدت مباراة افتتاح كأس العرب 2025 بين تونس وسوريا، التي احتضنها ملعب أحمد بن علي في الريان بالعاصمة القطرية الدوحة، سقوط نسور قرطاج بهدف دون ردّ.

المنتخب التونسي للمحليين “ألف”، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ النسخة الافتتاحية سنة 1963، وهي الوحيدة التي تُوّج بها في تاريخ البطولة، وجد نفسه تحت سيطرة نسور قاسيون الذين قدّموا مردودًا قويًا، وتمكّنوا من حسم المواجهة بفضل الهدف الذي سجّله عمر خريبين من مخالفة مباشرة في الدقيقة 48.

وتخوض تونس مباراتها القادمة يوم الخميس على الساعة 15:30 (ت.م)، ضد منتخب فلسطين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



