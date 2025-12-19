كأس العرب للأمم: مكاسب كل منتخب

اختُتمت مساء الخميس النسخة الحادية عشرة من كأس العرب للأمم بتتويج المنتخب المغربي باللقب. وبهذا التتويج، حصد منتخب أسود الأطلس (المنتخب المحلي) الجائزة الكبرى، حيث نال مكافأة مالية قدرها 7,1 ملايين دولار، فيما اكتفى المنتخب الأردني، وصيف البطولة، بجائزة مالية بلغت 4,2 ملايين دولار.

أما المنتخبان السعودي والإماراتي، اللذان أنهيا المنافسات في المركز الثالث مناصفة، عقب إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث بسبب التقلبات الجوية، فقد حصل كل منهما على مكافأة مالية قدرها 2,45 مليون دولار.

في ما يلي قيمة المكافآت المالية للمنتخبات الـ16 المشاركة: