كأس العرب للمنتخبات: أفضل 20 لاعبًا في البطولة

أصدر الموقع المتخصص «سوفاسكور» تصنيفًا لأفضل اللاعبين في كأس العرب 2025 التي تُنظم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ويتصدر لاعبان سعوديان هذا الترتيب، هما محمد كنو وسالم الدوسري، بعدما حصلا على تقييم بلغ 8.5 من 10، يليهما السوري شاهر الشاخر بتقييم 8.2 من 10، إلى جانب الكويتي سعود الحوشان بالتقييم نفسه (8.2 من 10).

وفي ما يلي قائمة أفضل 20 لاعبًا في البطولة:

نور الدين زيد (الأردن): 8.7
محمد كنو (السعودية): 8.5
سالم الدوسري (السعودية): 8.5
شاهر الشاخر (سوريا): 8.2
سعود الحوشان (الكويت): 8.2
يزن النعيمات (الأردن): 8.05
محمد توغاي (الجزائر): 8.0
فهد طالب (العراق): 7.9
نيكولاس خيمينيز (الإمارات العربية المتحدة): 7.8
محمد أبو زريق (الأردن): 7.8
محمد علي حشيش (الأردن): 7.7
سفيان بوفتيني (المغرب): 7.67
مراد الهوساوي (السعودية): 7.6
رضوان بركان (الجزائر): 7.57
أكرم توفيق (مصر): 7.57
فيكتور لكحل (الجزائر): 7.57
عادل بولبينة (الجزائر): 7.5
مهند أبو طه (الأردن): 7.5
يحيى الغساني (الإمارات العربية المتحدة): 7.47
علي مدن (البحرين): 7.47

