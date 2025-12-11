Français
كأس العرب للمنتخبات: السعودية تُقصي فلسطين وتتأهل إلى نصف النهائي (فيديو)

بعد إقصائها لفلسطين (1-1) هذا الخميس على ملعب لوسيل الأيقوني في قطر، حجزت السعودية بطاقة العبور الثانية إلى نصف نهائي كأس العرب 2025.

وسُجِّل هدفا المباراة في الوقت الأصلي عبر فراس البريكان لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 58، وعُدي دباغ لفلسطين في الدقيقة 64.

وفي الوقت الإضافي، وقّع متوسط ميدان الهلال محمد كنو هدف التأهل في الدقيقة 105.

وبهذا، فإن السعوديين في طريقهم إلى خوض ديربي آسيوي ملتهب، سواء أمام العراق في حال فوزه في ربع النهائي على الأردن، أو أمام المنتخب الأردني في حال كان الفوز من نصيبه.

أما مباراة نصف النهائي الثانية فستجمع بين المغرب والفائز من ربع النهائي الذي سيجمع الجزائر بالإمارات العربية المتحدة.

