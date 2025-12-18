Français
كأس العرب للمنتخبات: المغرب يهزم الأردن ويحرز لقبه الثاني في المسابقة (فيديو)

إنه اليوم الكبير في قطر! أسدل الستار، مساء الخميس، على منافسات النسخة الحادية عشرة من كأس العرب للمنتخبات، بتتويج المنتخب المغربي باللقب.

وتمكّن أسود الأطلس (المنتخب المحلي) من حسم المباراة النهائية، التي أُقيمت على أرضية ملعب لوسيل الأيقوني، بفوز مثير على نظيرهم الأردني بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ويُدخل هذا الإنجاز المنتخب المغربي التاريخ، بعدما أصبح أول منتخب إفريقي يتوّج بلقب كأس العرب مرتين، عقب تتويجه الأول سنة 2012.

وبهذا التتويج، يحرز المغرب اللقب الإفريقي الخامس في سجل المسابقة، بعد الألقاب التي تُوّج بها أسود الأطلس سنة 2012، وتونس سنة 1963، ومصر سنة 1992، والجزائر سنة 2021.

