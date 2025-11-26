كأس العرب للمنتخبات : تاريخ تونس في المسابقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تشارك تونس في نهائيات كأس العرب FIFA 2025، التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2025. وستكون هذه رابع مشاركة لنسور قرطاج في الأدوار النهائية، حيث سيواجهون على التوالي منتخب سورية ثم فلسطين، وأخيراً البلد المنظم قطر، ضمن المجموعة الأولى.

في وقت سابق، شارك المنتخب التونسي في النسخة الأولى من البطولة التي احتضنها لبنان سنة 1963، بمشاركة خمسة منتخبات، وتوّج باللقب بعد أن فاز في مبارياته الأربع أمام سورية (1-0)، الأردن (4-0)، الكويت (5-1) ولبنان (0-1)، ليرفع الكأس في أول ظهور عربي له.

وبعد غيابه عن عدة نسخ، عاد المنتخب التونسي إلى أجواء البطولة في الأردن سنة 1988، غير أنه غادر المنافسات منذ دور المجموعات، مكتفياً بثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

أمّا في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2021، فقد بلغ المنتخب التونسي المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثانية، ثم إقصائه لمنتخب عُمان (2-1) في ربع النهائي، ومنتخب مصر (1-0) في نصف النهائي، قبل أن ينهزم أمام الجزائر بنتيجة (2-0) بعد التمديد.

