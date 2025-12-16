كأس العرب للمنتخبات: دحمان في المركز الرابع… ترتيب أفضل حراس المرمى قبل النهائي

برز عدد من حراس المرمى خلال النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لسنة 2025.

وفي نسخة 2025 من البطولة، تألق حارس المنتخب التونسي أيمن دهمان بعدما سجل ما مجموعه 7 تصديات، ليحتل المرتبة الرابعة في الترتيب العام لحراس المرمى، قبل المباراة النهائية المقررة يوم الخميس.

ترتيب أفضل حراس المرمى قبل النهائي:

1- سوريا – إلياس حدّاية: 13 تصديًا

2- الإمارات العربية المتحدة – حمد المقيعلي: 13 تصديًا

3- فلسطين – رامي حمادة: 10 تصديات

4- تونس – أيمن دهمان: 7 تصديات

5- الأردن – نور الدين زيد: 7 تصديات

6- عُمان – إبراهيم المخيني: 7 تصديات

7- السعودية – نواف العقيدي: 7 تصديات

الأردن – يزيد أبو ليلى: 6 تصديات

الجزائر – فريد شعال: 6 تصديات

مصر – محمد بسّام: 6 تصديات

السودان – محمد أبوجة: 6 تصديات

الكويت – سعود الحوشان: 5 تصديات

المغرب – المهدي بنعبيد: 5 تصديات

سوريا – شاهر الشاخر: 4 تصديات

العراق – فهد طالب: 4 تصديات

العراق – أحمد باسل: 4 تصديات

جزر القمر – علي أحمد: 4 تصديات

قطر – مشعل عيسى برشم: 3 تصديات

المغرب – صلاح الدين شهاب: 3 تصديات

الكويت – سليمان عبدالغفور: 3 تصديات