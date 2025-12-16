Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العرب للمنتخبات: دحمان في المركز الرابع… ترتيب أفضل حراس المرمى قبل النهائي

كأس العرب للمنتخبات: دحمان في المركز الرابع… ترتيب أفضل حراس المرمى قبل النهائي

برز عدد من حراس المرمى خلال النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لسنة 2025.

وفي نسخة 2025 من البطولة، تألق حارس المنتخب التونسي أيمن دهمان بعدما سجل ما مجموعه 7 تصديات، ليحتل المرتبة الرابعة في الترتيب العام لحراس المرمى، قبل المباراة النهائية المقررة يوم الخميس.

ترتيب أفضل حراس المرمى قبل النهائي:

1- سوريا – إلياس حدّاية: 13 تصديًا
2- الإمارات العربية المتحدة – حمد المقيعلي: 13 تصديًا
3- فلسطين – رامي حمادة: 10 تصديات
4- تونس – أيمن دهمان: 7 تصديات
5- الأردن – نور الدين زيد: 7 تصديات
6- عُمان – إبراهيم المخيني: 7 تصديات
7- السعودية – نواف العقيدي: 7 تصديات
الأردن – يزيد أبو ليلى: 6 تصديات
الجزائر – فريد شعال: 6 تصديات
مصر – محمد بسّام: 6 تصديات
السودان – محمد أبوجة: 6 تصديات
الكويت – سعود الحوشان: 5 تصديات
المغرب – المهدي بنعبيد: 5 تصديات
سوريا – شاهر الشاخر: 4 تصديات
العراق – فهد طالب: 4 تصديات
العراق – أحمد باسل: 4 تصديات
جزر القمر – علي أحمد: 4 تصديات
قطر – مشعل عيسى برشم: 3 تصديات
المغرب – صلاح الدين شهاب: 3 تصديات
الكويت – سليمان عبدالغفور: 3 تصديات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

568
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

446
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
374
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
373
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
360
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
343
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
343
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
342
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
341
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
323
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى