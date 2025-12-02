Français
رياضة

كأس العرب 2025: السعودية تفوز على عُمان (فيديو)

في ثاني مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة ب ضمن بطولة كأس العرب التي تنظمها الفيفا في قطر، حقق المنتخب السعودي مساء الثلاثاء فوزًا ثمينًا على نظيره العُماني بنتيجة 2-1.

وفي هذه المسابقة التي تشهد مشاركة 16 منتخبًا، يتأهل فقط صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، المقرر إقامته يومي 11 و12 ديسمبر.

وجاء هذا الانتصار بفضل هدفي فراس البريكان (د55) وصالح الشهري (د77) لصالح “الأخضر”، في حين سجّل غانم الحبشي (د70) هدف التعادل المؤقّت لـ“الأحمر” العُماني. وسمح هذا الفوز للسعوديين بالالتحاق بالمغاربة في صدارة المجموعة، بعد فوزهم العريض على جزر القمر بنتيجة 3-1.

تعليقات

