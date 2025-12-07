Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)

لم تعد تملك مصيرها بين يديها. فبعد هزيمتها في الجولة الأولى وتعادلها في الثانية، نجحت تونس في إنجاز مهمتها أمام البلد المنظم قطر، بفوزها بنتيجة 3-0، اليوم الأحد في ملعب البيت بمدينة الخور، بالدوحة.

وسجّل الأهداف التونسية كلٌّ من محمد علي بن رمضان (د16)، ياسين مرياح (د62) ومحمد بن علي (د90+5)، قبل أن يتلقى سيف الدين الجزيري بطاقة حمراء في الدقيقة 65.

أما المنتخب القطري المضيف، فقد فشل في إنقاذ مشاركته وتجنّب الخروج المبكر، مكتفيًا بنقطة وحيدة وضعته في المركز الأخير للمجموعة.

ولم يُظهر المنتخبان أفضل مستوياتهما منذ انطلاق البطولة، على عكس سوريا وفلسطين، حيث انتهى لقاؤهما اليوم الأحد بالتعادل السلبي 0-0. نتيجة مكّنت المنتخب الفلسطيني المتصدر ووصيفه السوري، برصيد 5 نقاط لكل منهما، من التأهل بجدارة إلى الدور ربع النهائي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

355
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

351
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
313
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
260
الأخبار

الجنائية الدولية : محاكمة نتنياهو غيابياً أمر وارد
259
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
247
الأخبار

سيف الدّين الجزيري : “يجب أن نستغلّ الفرصة و نفوز أمام قطر” (فيديو)
241
الأخبار

إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتجاوز 900 قتيل (الإنقاذ)
236
الأخبار

برنامج مباريات المنتخب الوطني في الدّور الأوّل لكأس العالم
235
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
235
الأخبار

وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 280 عريفا بسلك الحماية المدنية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى