كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)

لم تعد تملك مصيرها بين يديها. فبعد هزيمتها في الجولة الأولى وتعادلها في الثانية، نجحت تونس في إنجاز مهمتها أمام البلد المنظم قطر، بفوزها بنتيجة 3-0، اليوم الأحد في ملعب البيت بمدينة الخور، بالدوحة.

وسجّل الأهداف التونسية كلٌّ من محمد علي بن رمضان (د16)، ياسين مرياح (د62) ومحمد بن علي (د90+5)، قبل أن يتلقى سيف الدين الجزيري بطاقة حمراء في الدقيقة 65.

أما المنتخب القطري المضيف، فقد فشل في إنقاذ مشاركته وتجنّب الخروج المبكر، مكتفيًا بنقطة وحيدة وضعته في المركز الأخير للمجموعة.

ولم يُظهر المنتخبان أفضل مستوياتهما منذ انطلاق البطولة، على عكس سوريا وفلسطين، حيث انتهى لقاؤهما اليوم الأحد بالتعادل السلبي 0-0. نتيجة مكّنت المنتخب الفلسطيني المتصدر ووصيفه السوري، برصيد 5 نقاط لكل منهما، من التأهل بجدارة إلى الدور ربع النهائي.

