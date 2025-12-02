Français
رياضة

كأس العرب 2025: تونسيان ضمن أفضل 15 لاعبا الأكثر قيمة

كأس العرب 2025: تونسيان ضمن أفضل 15 لاعبا الأكثر قيمة

تستضيف قطر بطولة كأس الأمم العربية التي يشارك فيها 16 منتخباً. إليكم أعلى 15 لاعبًا قيمة سوقية:

1- أكرم عفيف – قطر – 29 عامًا : 8 مليون يورو

2- إسماعيل الغربي – تونس – 21 عامًا : 7.50 مليون يورو

3- فابيو ليما – الإمارات العربية المتحدة – 32 عامًا : 6 مليون يورو

4- فراس البريكان – السعودية – 25 عامًا وعمر خريبين – سوريا – 31 عامًا : 4.50 مليون يورو

5- نيكولاس خيمينيز – الإمارات العربية المتحدة – 29 عامًا ولوان بيريرا – الإمارات العربية المتحدة – 25 عامًا : 4.20 مليون يورو

6- رفيق غيتان – الجزائر – 26 عامًا، ومصعب الجوير – السعودية – 22 عامًا وكايو لوكاس – الإمارات العربية المتحدة – 31 عامًا : 4 مليون يورو

7- وليد أزارو – المغرب – 30 عامًا وعادل بولبينا – الجزائر – 22 عامًا – 3,2 مليون يورو

8- محمد بلحاج محمود – تونس – 25 عامًا، طارق تيسودالي – المغرب – 32 عامًا، أشرف المهديوي – المغرب – 29 عامًا ويوسف عطال – الجزائر – 29 عامًا : 3 مليون يورو

