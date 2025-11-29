كأس العرب 2025: رسميًا. الجزيري بديلًا للسليتي المصاب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، مساء السبت، أن نعيم السليتي (نادي الشمال القطري) سيغيب عن كأس العرب للأمم بسبب الإصابة. وبناءً على ذلك، سيعوّضه مهاجم نادي الزمالك المصري، سيف الدين الجزيري.

وسجّل الجزيري هدفًا لفريقه هذا السبت خلال التعادل 1-1 أمام كايزر شيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ليواصل ترسيخ مكانته كأفضل هدّاف أجنبي في تاريخ نادي الزمالك.

وبرصيد يبلغ 48 هدفًا، يتفوّق الجزيري على اليمني علي محسن الذي لعب للنادي القاهري بين عامي 1959 و1964.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



