رياضة

كأس العرب 2025: لاعب تونسي من بين أفضل المراوغين في دور المجموعات

كأس العرب 2025: لاعب تونسي من بين أفضل المراوغين في دور المجموعات

في نهاية دور المجموعات، تصدّر اللاعب المصري الدولي أكرم توفيق قائمة أفضل المراوغات في كأس العرب برصيد 12 مراوغة ناجحة.

وجاء اللاعب التونسي الدولي إسماعيل غربي في المركز الثالث برصيد 6 مراوغات ناجحة.

أما المركز الثاني فكان من نصيب اللاعب المصري إسلام عيسى (10 مراوغات ناجحة).

وفيما يلي الترتيب الذي يضم اللاعبين التونسيين:
1- أكرم توفيق – مصر: 12 مراوغة
2- إسلام عيسى – مصر: 10 مراوغات
3- إسماعيل الغربي – تونس: 6 مراوغات
4- محمد الصلخدي – سوريا: 6 مراوغات
5- قاسم حاجي – جزر القمر: 6 مراوغات
6- سالم الدوسري – السعودية: 5 مراوغات
7- جوباري شيركو – العراق: 5 مراوغات
8- دين نصير حميدو علي – جزر القمر: 5 مراوغات
9- يزن النعيمات – الأردن: 4 مراوغات
10- أكرم عفيف – قطر: 4 مراوغات
11- عيد الرشيدي – الكويت: 4 مراوغات
12- حسين زكواني – جزر القمر: 4 مراوغات
13- محمد شريف – مصر: 4 مراوغات
14- محمد بولاسوت – المغرب: 4 مراوغات

