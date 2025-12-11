كأس الـNBA 2025: فوز عريض لأوكلاهوما سيتي ورقم قياسي جديد (فيديو)
Grâce à leur large victoire (138-89) contre Phoenix Suns, dans la nuit de mercredi à jeudi, OKC Thunder s'est qualifié en quarts de finale de la NBA Cup, égalant ainsi le record du meilleur départ de l'histoire de la ligue américaine (24 victoires pour 1 défaite), réalisé par les Warriors en 2015. Depuis le début de saison, le leader de la Conférence Ouest n'a jamais flanché sur son parquet, gagnant ses 12 rencontres à domicile. Dans l'autre match de la soirée, les Spurs de San Antonio ont largement dominé les Lakers, à Los Angeles (132-119), remportant ainsi leur quart de finale de NBA Cup, pour rejoindre Las Vegas pour la demi-finale contre Oklahoma City. Résultats Orlando Magic 117 - 108 Miami Heat Toronto Raptors 101 - 117 New York Knicks jeudi 11 décembre Oklahoma City Thunder 01h30 Phoenix Suns Los Angeles Lakers 04h00 San Antonio Spurs
بفضل فوزهم العريض (138-89) على فينيكس صنز، في ليلة الأربعاء إلى الخميس، حجز أوكلاهوما سيتي ثاندر بطاقته إلى ربع نهائي كأس الـNBA، معادلًا رقم أفضل انطلاقة في تاريخ الرابطة الأمريكية (24 انتصارًا مقابل هزيمة واحدة)، وهو الرقم الذي حققه غولدن ستايت ووريورز عام 2015.
ومنذ انطلاق الموسم، لم يتعثر متصدر المنطقة الغربية على أرضه، إذ فاز في مبارياته الـ12 التي خاضها حتى الآن على ملعبه.
وفي المباراة الأخرى في السهرة نفسها، فرض سان أنطونيو سبيرز سيطرته على لوس أنجلِس ليكرز في عقر داره (132-119)، ليحسم بطاقة ربع النهائي في كأس الـNBA ويلتحق بلاس فيغاس لخوض نصف النهائي أمام أوكلاهوما سيتي.
النتائج أورلاندو ماجيك 117 – 108 ميامي هيت تورونتو رابتورز 101 – 117 نيويورك نيكس
الخميس 11 ديسمبر أوكلاهوما سيتي ثاندر 01:30 فينيكس صنز لوس أنجلِس ليكرز 04:00 سان أنطونيو سبيرز
