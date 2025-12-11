كأس الـNBA 2025: فوز عريض لأوكلاهوما سيتي ورقم قياسي جديد (فيديو)

بفضل فوزهم العريض (138-89) على فينيكس صنز، في ليلة الأربعاء إلى الخميس، حجز أوكلاهوما سيتي ثاندر بطاقته إلى ربع نهائي كأس الـNBA، معادلًا رقم أفضل انطلاقة في تاريخ الرابطة الأمريكية (24 انتصارًا مقابل هزيمة واحدة)، وهو الرقم الذي حققه غولدن ستايت ووريورز عام 2015.

ومنذ انطلاق الموسم، لم يتعثر متصدر المنطقة الغربية على أرضه، إذ فاز في مبارياته الـ12 التي خاضها حتى الآن على ملعبه.

وفي المباراة الأخرى في السهرة نفسها، فرض سان أنطونيو سبيرز سيطرته على لوس أنجلِس ليكرز في عقر داره (132-119)، ليحسم بطاقة ربع النهائي في كأس الـNBA ويلتحق بلاس فيغاس لخوض نصف النهائي أمام أوكلاهوما سيتي.

النتائج

أورلاندو ماجيك 117 – 108 ميامي هيت

تورونتو رابتورز 101 – 117 نيويورك نيكس

الخميس 11 ديسمبر

أوكلاهوما سيتي ثاندر 01:30 فينيكس صنز

لوس أنجلِس ليكرز 04:00 سان أنطونيو سبيرز