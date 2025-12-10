Français
كأس الـNBA 2025: نيويورك نيكس وأورلاندو ماجيك يتأهلان إلى نصف النهائي (فيديوهات)

شهدت مباريات ربع نهائي كأس الـNBA، التي أُقيمت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، سقوط فريقَي نيويورك نيكس وأورلاندو ماجيك توالياً أمام تورونتو رابتورز وميامي هيت.

فبعد أن عاد نيويورك نيكس بفوز ثمين من أرض تورونتو (117-101)، وفرض أورلاندو ماجيك سيطرته على ميامي من دون عناء كبير (117-108)، سيلتقي الفريقان في نصف النهائي في لاس فيغاس.

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
أورلاندو ماجيك – ميامي هيت: 117-108
تورونتو رابتورز – نيويورك نيكس: 101-117

الأربعاء 10 ديسمبر 2025 (بتوقيت تونس)
الساعة 1:30: أوكلاهوما سيتي ثاندر – فينيكس صنز
الساعة 4:00: لوس أنجلِس ليكرز – سان أنطونيو سبيرز

