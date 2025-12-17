Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس القارات: باريس سان جيرمان يهزم فلامنغو بركلات الترجيح ويحصد لقبه السادس في 2025

كأس القارات: باريس سان جيرمان يهزم فلامنغو بركلات الترجيح ويحصد لقبه السادس في 2025

تلوّنت كأس القارات باللون الباريسي. فقد تُوّج باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، باللقب بعد فوزه في النهائي على فلامنغو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس حديثًا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب الريان في قطر.

وجاء هدف التقدّم للنادي الباريسي إثر عرضية من الدولي الفرنسي ديزيريه دوي إلى خفيتشا كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء، ليضع الجورجي الكرة في الشباك مفتتحًا التسجيل لباريس سان جيرمان (الدقيقة 38، 1-0).

بعد ذلك، نجح جورجينيو، لاعب تشيلسي وأرسنال السابق، في خداع الحارس سافونوف بذكاء، مسجّلًا هدف التعادل لفلامنغو عبر تسديدة متقنة بلمسة إيطالية خالصة (الدقيقة 62، 1-1).

ولم تتمكن أي من الفريقين من حسم اللقاء خلال الوقت الإضافي، ليُحتكم إلى ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس الباريسي سافونوف بشكل لافت، متصديًا لمحاولات كل من ساول، بيدرو، بيريرا ولويز أراوخو.

وببلوغه عتبة 50 فوزًا في 66 مباراة رسمية خاضها خلال سنة 2025، يواصل باريس سان جيرمان إثراء خزائنه بالألقاب، معادلًا رقمًا قياسيًا كان يحمله برشلونة بقيادة بيب غوارديولا سنة 2009، كالفريق الوحيد الذي نجح في التتويج بستة ألقاب خلال سنة ميلادية واحدة، في إنجاز نادر بكل المقاييس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

512
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)

503
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
319
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
274
الأخبار

ضربة موجعة للمنتخب السينغالي قبل خمسة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025
270
الأخبار

لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري
267
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
260
الأخبار

تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم : هؤلاء المعنيون بالإنتداب..ووفق هذه الشروط
253
الأخبار

فرنسا : الجنسية الفرنسية و المواطنة بلا وزن… هكذا دُمّرت حياة جزائرية في الـ58 من عمرها
249
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
243
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى