كأس القارات: باريس سان جيرمان يهزم فلامنغو بركلات الترجيح ويحصد لقبه السادس في 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تلوّنت كأس القارات باللون الباريسي. فقد تُوّج باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، باللقب بعد فوزه في النهائي على فلامنغو البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس حديثًا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب الريان في قطر.

وجاء هدف التقدّم للنادي الباريسي إثر عرضية من الدولي الفرنسي ديزيريه دوي إلى خفيتشا كفاراتسخيليا داخل منطقة الجزاء، ليضع الجورجي الكرة في الشباك مفتتحًا التسجيل لباريس سان جيرمان (الدقيقة 38، 1-0).

بعد ذلك، نجح جورجينيو، لاعب تشيلسي وأرسنال السابق، في خداع الحارس سافونوف بذكاء، مسجّلًا هدف التعادل لفلامنغو عبر تسديدة متقنة بلمسة إيطالية خالصة (الدقيقة 62، 1-1).

ولم تتمكن أي من الفريقين من حسم اللقاء خلال الوقت الإضافي، ليُحتكم إلى ركلات الترجيح، حيث تألق الحارس الباريسي سافونوف بشكل لافت، متصديًا لمحاولات كل من ساول، بيدرو، بيريرا ولويز أراوخو.

وببلوغه عتبة 50 فوزًا في 66 مباراة رسمية خاضها خلال سنة 2025، يواصل باريس سان جيرمان إثراء خزائنه بالألقاب، معادلًا رقمًا قياسيًا كان يحمله برشلونة بقيادة بيب غوارديولا سنة 2009، كالفريق الوحيد الذي نجح في التتويج بستة ألقاب خلال سنة ميلادية واحدة، في إنجاز نادر بكل المقاييس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



