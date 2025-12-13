كأس القارات: فلامنغو – باريس سان جيرمان في النهائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا 2025، تعرّف الآن على منافسه في نهائي كأس القارات، المقرر الأربعاء المقبل (الساعة 18:00، مباشرة على قناتي beIN Sports وM6). وسيكون الخصم هو النادي البرازيلي فلامنغو.

وبصفته المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس، فرض الفريق البرازيلي سيطرته هذا السبت على ملعب الريان، وتفوّق (2-0) على بطل دوري أبطال إفريقيا (CAF CL). وسجّل هدفي المباراة ليو بيريرا (24) ودانيلو (52).

وفي ربع النهائي، كان بيراميدز إف سي قد حسم مواجهته أمام الأهلي السعودي، بطل آسيا، يوم 23 سبتمبر الماضي، في حين فاز فلامنغو على كروز آزول (2-1)، بفضل ثنائية جيورجيان دي أراسكاييتا، الأربعاء الماضي.

