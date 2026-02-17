Français
كأس الكونفدرالية الافريقية : قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي

فيما يلي القرعة الكاملة للدور ربع النهائي ونصف النهائي من كأس الكونفدرالية الافريقية :

أولمبيك أسفي (المغرب) – الوداد البيضاوي (المغرب)
المصري (مصر) – شباب بلوزداد (الجزائر)
مانييما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – اتحاد الجزائر (الجزائر)
أوتوهو دي أويو (الكونغو) – الزمالك (المغرب)

الدور نصف النهائي 

مانييما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – اتحاد الجزائر (الجزائر) ضد أولمبيك أسفي (المغرب) – الوداد البيضاوي (المغرب)

أوتوهو دي أويو (الكونغو) – الزمالك (المغرب) ضد المصري (مصر) – شباب بلوزداد (الجزائر)

