كأس الكونفدرالية الافريقية : قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي

فيما يلي القرعة الكاملة للدور ربع النهائي ونصف النهائي من كأس الكونفدرالية الافريقية :
أولمبيك أسفي (المغرب) – الوداد البيضاوي (المغرب)
المصري (مصر) – شباب بلوزداد (الجزائر)
مانييما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – اتحاد الجزائر (الجزائر)
أوتوهو دي أويو (الكونغو) – الزمالك (المغرب)
الدور نصف النهائي
مانييما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية) – اتحاد الجزائر (الجزائر) ضد أولمبيك أسفي (المغرب) – الوداد البيضاوي (المغرب)
أوتوهو دي أويو (الكونغو) – الزمالك (المغرب) ضد المصري (مصر) – شباب بلوزداد (الجزائر)
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب