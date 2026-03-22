كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين

فيما يلي نتائج اليوم الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين لحساب الدور السادس عشر من مسابقة كأس تونس لكرة القدم أكابر للموسم الرياضي 2025-2026 :
الاتحاد المنستيري 1-0 النادي الافريقي
شبيبة القيروان 0-1 النادي الصفاقسي
النادي البنزرتي 1-1 (5-4 ض.ج) مستقبل المرسى
سهم قصر قفصة 0-5 النجم الساحلي
واحة قبلي 0-1 شبيبة العمران
نجم المتلوي2-5 مستقبل قابس
جندوبة الرياضية 2-0 سكك الحديد الصفاقسي
هلال مساكن 4-1 اتحاد بن قردان
مستقبل سليمان 2-2 (4-1 ض.ج) الملعب التونسي
ملعب مرناق 1-1 (3-5 ض.ج) الأولمبي الباجي
الترجي الجرجيسي 0-0 (4-3 ض.ج) النادي القربي
تقدم ساقية الداير 6-0 مشعل الساحلين
