رياضة

كأس تونس: برنامج مباريات الدور التمهيدي

أُجريت، اليوم الخميس، قرعة الدور التمهيدي لكأس تونس، المخصّص لأندية الرابطة الثانية، وأسفرت عن المواجهات التالية، التي ستُقام يومي 10 و11 جانفي 2026:

الملعب القابسي – النادي الرياضي بحمام الأنف
نجم حمام سوسة – جندوبة الرياضية
جمعية أريانة – نادي سكك الحديد الصفاقسي
نادي رديف – جمعية جلمة
بعث بوحجلة – نادي الشابة
نادي مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد
جمعية عقارب – سبورتينغ بن عروس
اتحاد تطاوين – مستقبل المرسى
هلال مساكن – جمعية القصرين
نجم بوشمّة – أولمبيك الكاف
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نجم المتلوي
نادي قربص – كندار سبورت
سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي

اتحاد قصور الساف (مترشح مباشرة إلى الدور القادم)

وفي الإطار ذاته، أُعلن عن برنامج مقابلات الدور التمهيدي نفسه، الخاص بالأندية الهاوية للرابطتين الهواة مستوى 1 و2، إضافة إلى الرابطات الجهوية، والتي ستُجرى في التواريخ نفسها:

رجاء سبيبة – غيث الصحراء بأم العرائس
نجم فريانة – لواحات توزر
اتحاد الشبيكة – نادي نفطة
مستقبل حاسي عمر – نجم العلاّجمي
جمعية رجيش – اتحاد سيدي بوعلي
اتحاد جبل الجلود – اتحاد سليانة
أولمبيك الكرم – نصر الله سبورت
مستقبل قصر غافسة – أولمبيك بن قردان
مكارم السواسي – اتحاد جربة أجيم
نادي فوسانة – سكة حديد الساحلين
سهم مرناق – ثريات سبورت
أولمبيك شنين – جمعية زاوية سوسة
نجم الفحص – جمعية تبلبة
سبورتينغ حمّامات – أولمبيك قبلي
نادي فوشانة – جمعية منوبة
سهم سيدي مخلوف – جمعية رأس الجبل
سبورتينغ المظيلة – مستقبل منزل عبد الرحمان
جمعية بطان – أولمبيك الكاف
غيث بقالطة – نجم حفوز
مكارم بئر بورقبة – جمعية جربة
الملعب الرياضي الصفاقسي – اتحاد جرجيس
ستير زرڨونة – نجم الوسلاتية
اتحاد مساعدين – جمعية وادي الليل
جمعية الحمّة – بعث الرقاب
جندوبة سبورت – هلال كركر
نادي مكثر – طليعة سبورت
وداد الحمّة – اتحاد قرطاج
نادي بمبلة – جمعية حريرية
نجم تازركة – جمعية منزل النور
جمعية برنوصة – بدر العين
جمعية الحنشة – جمعية المحمدية
مستقبل المتلوي – صفاء القصور
جمعية نفزة – نجم بني حسن
جمعية قفصة – نجم علي بن عون
نجم رادس – اتحاد قصيبة المديوني

