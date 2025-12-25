كأس تونس: برنامج مباريات الدور التمهيدي

أُجريت، اليوم الخميس، قرعة الدور التمهيدي لكأس تونس، المخصّص لأندية الرابطة الثانية، وأسفرت عن المواجهات التالية، التي ستُقام يومي 10 و11 جانفي 2026:
الملعب القابسي – النادي الرياضي بحمام الأنف نجم حمام سوسة – جندوبة الرياضية جمعية أريانة – نادي سكك الحديد الصفاقسي نادي رديف – جمعية جلمة بعث بوحجلة – نادي الشابة نادي مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد جمعية عقارب – سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين – مستقبل المرسى هلال مساكن – جمعية القصرين نجم بوشمّة – أولمبيك الكاف الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نجم المتلوي نادي قربص – كندار سبورت سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي
اتحاد قصور الساف (مترشح مباشرة إلى الدور القادم)
وفي الإطار ذاته، أُعلن عن برنامج مقابلات الدور التمهيدي نفسه، الخاص بالأندية الهاوية للرابطتين الهواة مستوى 1 و2، إضافة إلى الرابطات الجهوية، والتي ستُجرى في التواريخ نفسها:
رجاء سبيبة – غيث الصحراء بأم العرائس نجم فريانة – لواحات توزر اتحاد الشبيكة – نادي نفطة مستقبل حاسي عمر – نجم العلاّجمي جمعية رجيش – اتحاد سيدي بوعلي اتحاد جبل الجلود – اتحاد سليانة أولمبيك الكرم – نصر الله سبورت مستقبل قصر غافسة – أولمبيك بن قردان مكارم السواسي – اتحاد جربة أجيم نادي فوسانة – سكة حديد الساحلين سهم مرناق – ثريات سبورت أولمبيك شنين – جمعية زاوية سوسة نجم الفحص – جمعية تبلبة سبورتينغ حمّامات – أولمبيك قبلي نادي فوشانة – جمعية منوبة سهم سيدي مخلوف – جمعية رأس الجبل سبورتينغ المظيلة – مستقبل منزل عبد الرحمان جمعية بطان – أولمبيك الكاف غيث بقالطة – نجم حفوز مكارم بئر بورقبة – جمعية جربة الملعب الرياضي الصفاقسي – اتحاد جرجيس ستير زرڨونة – نجم الوسلاتية اتحاد مساعدين – جمعية وادي الليل جمعية الحمّة – بعث الرقاب جندوبة سبورت – هلال كركر نادي مكثر – طليعة سبورت وداد الحمّة – اتحاد قرطاج نادي بمبلة – جمعية حريرية نجم تازركة – جمعية منزل النور جمعية برنوصة – بدر العين جمعية الحنشة – جمعية المحمدية مستقبل المتلوي – صفاء القصور جمعية نفزة – نجم بني حسن جمعية قفصة – نجم علي بن عون نجم رادس – اتحاد قصيبة المديوني
