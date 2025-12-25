كأس تونس: برنامج مباريات الدور التمهيدي

أُجريت، اليوم الخميس، قرعة الدور التمهيدي لكأس تونس، المخصّص لأندية الرابطة الثانية، وأسفرت عن المواجهات التالية، التي ستُقام يومي 10 و11 جانفي 2026:

الملعب القابسي – النادي الرياضي بحمام الأنف

نجم حمام سوسة – جندوبة الرياضية

جمعية أريانة – نادي سكك الحديد الصفاقسي

نادي رديف – جمعية جلمة

بعث بوحجلة – نادي الشابة

نادي مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد

جمعية عقارب – سبورتينغ بن عروس

اتحاد تطاوين – مستقبل المرسى

هلال مساكن – جمعية القصرين

نجم بوشمّة – أولمبيك الكاف

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نجم المتلوي

نادي قربص – كندار سبورت

سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي

اتحاد قصور الساف (مترشح مباشرة إلى الدور القادم)

وفي الإطار ذاته، أُعلن عن برنامج مقابلات الدور التمهيدي نفسه، الخاص بالأندية الهاوية للرابطتين الهواة مستوى 1 و2، إضافة إلى الرابطات الجهوية، والتي ستُجرى في التواريخ نفسها:

رجاء سبيبة – غيث الصحراء بأم العرائس

نجم فريانة – لواحات توزر

اتحاد الشبيكة – نادي نفطة

مستقبل حاسي عمر – نجم العلاّجمي

جمعية رجيش – اتحاد سيدي بوعلي

اتحاد جبل الجلود – اتحاد سليانة

أولمبيك الكرم – نصر الله سبورت

مستقبل قصر غافسة – أولمبيك بن قردان

مكارم السواسي – اتحاد جربة أجيم

نادي فوسانة – سكة حديد الساحلين

سهم مرناق – ثريات سبورت

أولمبيك شنين – جمعية زاوية سوسة

نجم الفحص – جمعية تبلبة

سبورتينغ حمّامات – أولمبيك قبلي

نادي فوشانة – جمعية منوبة

سهم سيدي مخلوف – جمعية رأس الجبل

سبورتينغ المظيلة – مستقبل منزل عبد الرحمان

جمعية بطان – أولمبيك الكاف

غيث بقالطة – نجم حفوز

مكارم بئر بورقبة – جمعية جربة

الملعب الرياضي الصفاقسي – اتحاد جرجيس

ستير زرڨونة – نجم الوسلاتية

اتحاد مساعدين – جمعية وادي الليل

جمعية الحمّة – بعث الرقاب

جندوبة سبورت – هلال كركر

نادي مكثر – طليعة سبورت

وداد الحمّة – اتحاد قرطاج

نادي بمبلة – جمعية حريرية

نجم تازركة – جمعية منزل النور

جمعية برنوصة – بدر العين

جمعية الحنشة – جمعية المحمدية

مستقبل المتلوي – صفاء القصور

جمعية نفزة – نجم بني حسن

جمعية قفصة – نجم علي بن عون

نجم رادس – اتحاد قصيبة المديوني