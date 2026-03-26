رياضة

كأس تونس: موعد قرعة دور الـ16

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن موعد قرعة دور الـ16 من كأس تونس، حيث سيُقام الحفل يوم الأحد 29 مارس، الساعة 9:00 مساءً، ضمن برنامج “الأحد الرياضي” على القناة الوطنية 1.

للتذكير، إليكم قائمة الأندية الـ16 المتأهلة لدور الـ16 من كأس تونس:

الاتحاد الرياضي المنستري، النادي الرياضي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي، النجم الساحلي، مستقبل سليمان، شبيبة العمران، نجم المتلوي، النادي البنزرتي، الأولمبي الباجي، هلال مساكن، جندوبة الرياضية، نادي ساقية الدائر، الملعب القابسي، بعث بوحجلة، نادي أجيم جربة، (وداد الحامة أو الترجي الرياضي التونسي).

