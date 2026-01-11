كأس تونس: نتائج الدّفعة الثانية من مباريات الدور التمهيدي الأول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقيمت اليوم الأحد 11 جانفي 2026 الدّفعة الثّانية من مباريات الدّور التّمهيدي الأوّل لمسابقة كأس تونس الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية (7 مباريات).

وفي ما يلي النّتائج المسجلة:

– جمعية أريانة – تقدم ساقية الداير: 0-1

– النّادي القربي – القلعة الرياضية: 6-2

– سبورتنغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي: 1-3

– الملعب القابسي – نادي حمام الأنف: 2-0

– اتحاد تطاوين – جمعية مقرين: 3-0

– مكارم المهدية – مستقبل القصرين: 1-1 / الرّكلات التّرجيحية 4-2

– هلال الرديّف – نسر جلمة: 1-2

الفرق المتأهّلة إلى الدّور القادم (14 فريقا)

• الدّفعة 1: هلال مساكن – بعث بوحجلة – محيط قرقنة – كوكب عقارب – قوافل قفصة – جندوبة الرياضية – اتّحاد قصور السّاف (تأهّل آليّا).

• الدّفعة 2: تقدّم ساقية الدّاير – النّادي القربي – سكك الحديد الصفاقسي – الملعب القابسي – اتّحاد تطاوين – مكارم المهدية – نسر جلمة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



