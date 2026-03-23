كأس تونس : نتائج يوم الاثنين والفرق المتأهلة لدور الـ16

فيما يلي آخر نتائج مباريات اليوم الإثنين والفرق المتأهلة لدور الـ16 لكأس تونس 2025-2026 :

بعث بوحجلة 2–1 اتحاد قصور الساف

اتحاد جربة أجيم 2–0 المهدية

كوكب عقارب 1–4 الملعب القابسي

نتائج يوم الأحد

الاتحاد المنستيري 1 – 0 النادي الإفريقي

هلال مساكن 4 – 1 اتحاد بن قردان

سهم قصر قفصة 0–5 النجم الساحلي

جندوبة الرياضية 2–0 سكك الحديد الصفاقسي

تقدم ساقية الداير 6–0 مشعل الساحلين

واحة قبلي 0–1 شبيبة العمران

نجم المتلوي 5–2 مستقبل قابس

شبيبة القيروان 0-1 النادي الرياضي الصفاقسي

ملعب مرناق 1-1 (3-5 بركلات الترجيح) الأولمبي الباجي

الترجي الجرجيسي 0-0 (4-3 بركلات الترجيح) النادي القربي

مستقبل سليمان 2-2 (4-1 بركلات الترجيح) الملعب التونسي

النادي الرياضي البنزرتي 1-1 (5-4 بركلات الترجيح) مستقبل المرسى

السبت 28 مارس

13:30 وداد الحامة – الترجي الرياضي التونسي

