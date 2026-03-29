كأس تونس: نجم المتلوي-الترجي الرياضي، القرعة الكاملة للدور الثمن النهائي

أجرت الجامعة التونسية لكرة القدم، خلال برنامج “الأحد الرياضي” على قناة الوطنية 1، قرعة الدور الثمن النهائي من كأس تونس. وجاءت المواجهات على النحو التالي:
المباراة الأولى: الملعب القابسي – النجم الساحلي
المباراة 2: النادي البنزرتي – هلال مساكن
المباراة 3: اتحاد جربة أجيم – شبيبة العمران
المباراة 4: تقدم ساقية الداير – الأولمبي الباجي
المباراة 5: نجم المتلوي – الترجي الرياضي التونسي
المباراة 6: بعث بوحجلة – مستقبل سليمان
المباراة 7: الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي
المباراة 8: النادي الصفاقسي – جندوبة الرياضية
وستقام جميع هذه المباريات يومي 18 و19 أفريل.
