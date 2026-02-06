Français
كأس ديفيز – المجموعة العالمية الأولى: هزيمة الشرقي والطريفي، سويسرا تتقدم 2-0 على تونس

لحساب المباراة الأولى ضمن منافسات الفردي (المجموعة العالمية الأولى)، خسر لاعب التنس التونسي معز الشرقي (المصنف 142 عالميًا) أمام جيروم كيم (السويسري – المصنف 192 عالميًا) بمجموعتين متتاليتين (7-6 [7-2] و6-4) في ساعة و53 دقيقة.

وفي المباراة الثانية من اليوم نفسه، خسر اللاعب التونسي الشاب علاء الطريفي (المصنف 1171 عالميًا) أمام لياندرو ريدي (المصنف 171 عالميًا) بمجموعتين متتاليتين (6-1، 6-0) في 57 دقيقة فقط.

فيما يلي الجدول الزمني المفصل للمباريات الثلاث الأخرى، والتي ستُبث على القنوات السويسرية RTS Sport وRTS 2 وSRF 2 وRSI 2 يوم السبت الموافق 7 فيفري 2026 (بتوقيت تونس وسويسرا):

12:55 مساءً: تقديم الفريقين
1:00 مساءً: دومينيك ستريكر / جاكوب بول ضد عزيز الواقع / إسكندر المنصوري

يليها لياندرو ريدي ضد معز الشرقي

يليها جيروم كيم ضد علاء الطريفي

