Français
Anglais
العربية
رياضة

كأس ديفيس: سويسرا تهزم تونس 3-0 وتتأهل إلى الدور الثاني

كأس ديفيس: سويسرا تهزم تونس 3-0 وتتأهل إلى الدور الثاني

بعد فوزها على تونس بنتيجة 3-0، أوفت بعثة منتخب سويسرا للتنس بالتزاماتها في منافسات كأس ديفيس، وذلك خلال المواجهة التي احتضنتها مدينة بيين.

وكان الثنائي المكوّن من ياكوب بول ودومينيك شتريكر صاحب الفضل في منح زملائه الفوز بنتيجة 3-0 على المنتخب التونسي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسيطر الثنائي السويسري على الزوج التونسي المكوّن من معز الشرقي وإسكندر المنصوري بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4).

وعلى عكس المنتخب التونسي، الذي سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز من أجل البقاء ضمن المجموعة العالمية الأولى، سيحتاج المنتخب السويسري إلى انتصار جديد في شهر سبتمبر المقبل، خلال الدور الثاني من منافسات المجموعة العالمية الأولى، للعودة إلى مصافّ النخبة وانتزاع بطاقة التأهل إلى التصفيات المؤهلة لنسخة عام 2027.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

560
الأخبار

باجة : تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيكرو بنفزة

419
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)
398
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
320
اقتصاد وأعمال

سفير سلطنة عُمان بتونس: “اعتماد الريال العُماني في المصارف التونسية خطوة متقدمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية و المؤسسية القادمة بين البلدين “
308
الأخبار

رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟
275
الأخبار

قضية اغتيال محمد البراهمي: أحكام استئنافية تتراوح بين 5 و60 سنة سجنا و الإعدام
271
الأخبار

غدا: قافلة صحية عسكرية لأهالي ساقية سيدي يوسف
263
الأخبار

بلاغ هام: سفارة لبنان بتونس تغلق أبوابها بمناسبة عيد مار مارون
261
اقتصاد وأعمال

المغرب : الفيضانات تُلحق أضرارًا جسيمة بثاني رئة اقتصادية في المملكة
259
أخر الأخبار

جندوبة : نقص مادة الأمونتير يُهدّد الموسم الفلاحي [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى