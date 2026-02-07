كأس ديفيس: سويسرا تهزم تونس 3-0 وتتأهل إلى الدور الثاني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بعد فوزها على تونس بنتيجة 3-0، أوفت بعثة منتخب سويسرا للتنس بالتزاماتها في منافسات كأس ديفيس، وذلك خلال المواجهة التي احتضنتها مدينة بيين.

وكان الثنائي المكوّن من ياكوب بول ودومينيك شتريكر صاحب الفضل في منح زملائه الفوز بنتيجة 3-0 على المنتخب التونسي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسيطر الثنائي السويسري على الزوج التونسي المكوّن من معز الشرقي وإسكندر المنصوري بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4).

وعلى عكس المنتخب التونسي، الذي سيكون مطالبًا بتحقيق الفوز من أجل البقاء ضمن المجموعة العالمية الأولى، سيحتاج المنتخب السويسري إلى انتصار جديد في شهر سبتمبر المقبل، خلال الدور الثاني من منافسات المجموعة العالمية الأولى، للعودة إلى مصافّ النخبة وانتزاع بطاقة التأهل إلى التصفيات المؤهلة لنسخة عام 2027.

