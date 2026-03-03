كأس ملك إسبانيا:  برشلونة يفشل في العودة امام الاتليتيكو!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كانت الريمونتادا قريبة جدًا ! بعد هزيمتهم في مباراة الذهاب (0-4)، فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد (3-0) يوم الثلاثاء على ملعب كامب نو. افتتح بيرنال التسجيل (الدقيقة 29) بتمريرة حاسمة من يامال، ثم ضاعف البلوغرانا تقدمهم قبل نهاية الشوط الأول بركلة جزاء سجلها رافينيا (الدقيقة 45+5).

وفي الشوط الثاني، سجل بيرنال هدفين (الدقيقة 72)، لكن الكتالونيين لم يتمكنوا من فرض وقت إضافي. تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة شابتها أيضًا إصابة كوندي، وهي شد عضلي في ربلة الساق أجبره على الخروج في الدقيقة 13 ليحل محله بالدي.

وبذلك، سيلعب أتلتيكو في النهائي يوم 18 أبريل في إشبيلية ضد الفائز من مباراة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد (0-1 في مباراة الذهاب).

