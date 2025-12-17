Français
كأس ملك إسبانيا : غيابات بارزة في صفوف ريال مدريد أمام تالافيرا

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن قائمة الملكي لمواجهة تالافيرا اليوم الأربعاء انطلاقا من الساعة التاسعة مساءا ، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا على ملعب “إل برادو”.

و يغيب عن قائمة ريال مدريد لمواجهة كأس الملك اليوم، راؤول أسينسيو مدافع المرينغي لمعاناته من الحمي.

و شهدت قائمة الملكي لمواجهة تالافيرا استدعاء رباعي الكاستيا و هم كاستيرو، وتياجو بيتراتش، ودافيد خيمينيز و حارس المرمى خافي نافارو، بينما إستمر ثنائي الدفاع تواجد فالديبيناس، و كذلك خوان مارتينيز في القائمة من جديد، نظراً للغيابات العديدة المتواجدة في دفاع الميرنغي.

فيما أراح تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، الثنائي أنطونيو روديغر و تيبو كورتوا من قائمة مباراة اليوم في كأس الملك.

و جاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة تالافيرا كالتالي :

حراسة المرمى : أندري لونين، خافي نافارو، فران جونزاليز.

خط الدفاع : فران غارسيا، ألفارو كاريراس، خافي مارتينيز، دين هويسن، دافيد خيمينيز، خوان مارتينيز، فالديبيناس.

خط الوسط : أوريلين تشواميني، جود بيلينغهام، أردا غولر، داني سيبايوس، كاستيرو، تياغو بيتراتش.

خط الهجوم : إندريك ، رودريغو، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، فرانكو ماستانتونو و غونزالو غارسيا.

