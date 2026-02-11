كأس ملك إسبانيا : غياب بارز في صفوف برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تقرر غياب المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب برشلونة عن صفوف فريقه في مباراة أتلتيكو مدريد المقرر لها غدا في كأس ملك اسبانيا بسبب الإصابة.

و أعلن الجهاز الطبي بنادي برشلونة أن الفحوصات التي أجريت لماركوس راشفورد أكدت إصابته بكدمة قوية في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال المواجهة الأخيرة أمام ريال مايوركا على ملعب سبوتيفاي كامب نو و تأكد غياب المهاجم الإنقليزي عن رحلة الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد الخميس المقبل في إطار منافسات كأس ملك إسبانيا.

و تعد هذه الغيابات ضربة فنية لمدرب البارسا الألماني هانزي فليك في هذا المنعطف من الموسم، حيث ستتحدد مدة غيابه الرسمية بناءً على سرعة استجابته لبرنامج التأهيل في الأيام المقبلة.

و رفض نادي برشلونة دفع 30 مليون يورو قيمة تحويل عقد الإنقليزي راشفورد لاعب الفريق المعار من مانشستر يونايتد، من أجل شرائه بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي.

