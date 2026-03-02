كأس ملك إسبانيا : هانزي فليك يكشف عن حظوظ برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة ، أن فريقه يمتلك القدرة على قلب الطاولة أمام أتلتيكو مدريد فى إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، رغم الخسارة الثقيلة فى مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد على ملعب الفريق المدريدي، مشددًا على أن اللاعبين سيدخلون المواجهة بعقلية لا تعرف الاستسلام.

و قال فليك فى المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب، “نعلم جميعًا ما سيحدث غدًا، نحن متأخرون بأربعة أهداف، ونريد أن نجعل المستحيل ممكنًا، هذا هو هدفنا، ندرك أن الأمر ليس سهلًا، لكننا لا نستسلم أبدًا، و سنبدأ المباراة بهذه العقلية”.

و أضاف المدرب الألماني، أن التركيز سيكون على تحقيق الفوز مع الحفاظ على الشباك نظيفة ، مؤكدًا أن الإيمان بالقدرات هو العامل الحاسم في مثل هذه المواجهات. و عن خطورة التسرع في البحث عن التسجيل المبكر، أوضح فليك : “من الأفضل دائمًا أن نلعب بذكاء، مع رغبة كبيرة في تحقيق الهدف. يجب ألا نندفع أو نفكر في الهدف الثاني قبل الأول”.

و أشاد فليك بأداء الفريق في المباراة الأخيرة أمام فياريال، معتبرًا أنها كانت نقطة تحول من حيث الأداء و الروح القتالية، حيث قال : “رأينا فريقًا مختلفًا تمامًا. الجميع كان يقاتل، وكانت هناك ديناميكية و شدة كبيرة. هذا ما علينا فعله غدًا : أن نلعب كوحدة واحدة”.

و أكد مدرب برشلونة أن الحل لا يكمن في تغيير الأسلوب، بل في تنفيذ الهوية المعتادة للفريق : “نحن دائمًا نريد أن نلعب بأسلوبنا القائم على الاستحواذ و التمرير.

نفكر في كل الاحتمالات، لكن الأهم هو أن نكون فريقًا متماسكًا ، خاصة بدون كرة، عبر الضغط و الالتحامات الثنائية”.

و حول مشاركة بيدري، أوضح فليك أن إدارة الحالة البدنية للاعب تتم بحذر ، نظرًا لارتباط الفريق بعدد كبير من المباريات خلال الفترة المقبلة ، مشيرًا إلى أهمية وجوده في هذه المرحلة الحاسمة.

كما علّق على لقطة إصابة روبرت ليفاندوفسكي خلال إحدى المواجهات الأخيرة، مؤكدًا أنها كانت حالة غير مقصودة، مضيفًا : “أنا سعيد لأنه عاد و سجل. اللاعبون الكبار دائمًا ما يواصلون اللعب و يمنحون الفريق الفرص”.

و اختتم فليك تصريحاته بالتأكيد على أن كل شيء ممكن في كرة القدم، قائلاً : “نلعب على أرضنا و نريد الفوز، لكن من أجل الوصول إلى النهائي نحتاج إلى أكثر من مجرد الانتصار.

و مع ذلك، نحن لا نستسلم أبدًا، و كل شيء ممكن”.

و تُعد المواجهة المرتقبة اختبارًا صعبًا لبرشلونة، الذي يسعى لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أتلتيكو مدريد في واحدة من أبرز قمم الموسم.

