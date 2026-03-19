كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يُؤدي زيارة ميدانية إلى مقر إدارة الحماية المدنية بصفاقس

أدى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، زيارة ميدانية إلى مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، اطلع خلالها على سير العمل بمختلف المصالح،و دعا بالمناسبة الى مزيد الاستعداد لمجابهة مختلف المخاطر.

واستهل كاتب الدولة زيارته التي قام بها يوم الثلاثاء المنقضي، بمتابعة عرض حول نشاط إطارات وأعوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، تضمن أبرز الخدمات المسداة والإحصائيات المتعلقة بالتدخلات، إلى جانب توزيع الوحدات ميدانيا بالجهة، وذلك وفق بلاغ تم نشره على صفحة المتحدث باسم الحماية المدينة على منصة “فايسبوك” .

كما اطلع على نشاط مكتب العلاقة مع المواطن وطرق إسداء الخدمات الإدارية، قبل أن يتفقد وحدة النجدة والإنقاذ بمختلف اختصاصاتها، المدعومة بالجمعية الجهوية للتطوع في خدمة الحماية المدنية بصفاقس.

وثمّن سفيان بالصادق بالمناسبة مجهودات مختلف الأعوان والإطارات في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، داعيا إلى مزيد اليقظة والجاهزية لمجابهة الطوارئ.

وكان كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني مرفوقا خلال هذه الزيارة، بآمري الاسلاك الثلاثة والمديرين العامين بالامن الوطني والحرس الوطني وثلة من الاطارات الامنية الجهوية والمركزية.

