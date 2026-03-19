كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني يُؤدي زيارة ميدانية إلى مقر إدارة الحماية المدنية بصفاقس

أدى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، زيارة ميدانية إلى مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، اطلع خلالها على سير العمل بمختلف المصالح،و دعا بالمناسبة الى مزيد الاستعداد لمجابهة مختلف المخاطر.

واستهل كاتب الدولة زيارته التي قام بها يوم الثلاثاء المنقضي، بمتابعة عرض حول نشاط إطارات وأعوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، تضمن أبرز الخدمات المسداة والإحصائيات المتعلقة بالتدخلات، إلى جانب توزيع الوحدات ميدانيا بالجهة، وذلك وفق بلاغ تم نشره على صفحة المتحدث باسم الحماية المدينة على منصة “فايسبوك” .

كما اطلع على نشاط مكتب العلاقة مع المواطن وطرق إسداء الخدمات الإدارية، قبل أن يتفقد وحدة النجدة والإنقاذ بمختلف اختصاصاتها، المدعومة بالجمعية الجهوية للتطوع في خدمة الحماية المدنية بصفاقس.

وثمّن سفيان بالصادق بالمناسبة مجهودات مختلف الأعوان والإطارات في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، داعيا إلى مزيد اليقظة والجاهزية لمجابهة الطوارئ.

وكان كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني مرفوقا خلال هذه الزيارة، بآمري الاسلاك الثلاثة والمديرين العامين بالامن الوطني والحرس الوطني وثلة من الاطارات الامنية الجهوية والمركزية.

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

274
أخر الأخبار

صفاقس : فوج شيخ روحه للكشافة التونسية يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا

273
اقتصاد وأعمال

تونس: قطاع الإسمنت يوفر 4000 موطن شغل
260
الأخبار

إيران تؤكد مقتل مقتل علي لاريجاني
258
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج الدور الأول من الـ16، وجدول مباريات ربع النهائي
255
الأخبار

اغتيال القادة الإيرانيين: من هم أبرز الشخصيات التي استهدفتها إسرائيل؟
250
الأخبار

الليلة : دول عربية وإسلامية تتحرى هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر
242
الأخبار

مساء اليوم: تحرّي هلال عيد الفطر
240
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يوزّع 400 قفة في رمضان و يواصل أنشطته التضامنية [فيديو]
229
الأخبار

بن عروس : إحباط مخطط لإدخال 300 شمروخ إلى ملعب رادس
226
الأخبار

بداية من اليوم: صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يشرع في صرف جرايات مارس

