Français
Anglais
العربية
الأخبار

كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد جاهزية كل الأطراف لتأمين التزويد بالمحروقات و غاز البترول المسال خلال الموسم الشتوي

كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد جاهزية كل الاطراف لتأمين التزويد بالمحروقات وغاز البترول المسال خلال الموسم الشتوي

أكّد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، جاهزية كل الأطراف والمجهودات المشتركة المبذولة لتأمين التزويد بالمحروقات و غاز البترول المسال خلال الموسم الشتوي.

كما أكّد شوشان، خلال اجتماع انتظم، امس الجمعة، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، باعضاء الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية،استعداد الاطراف المعنية لمجابهة موجة البرد الحالية بما يضمن استقرار السوق.

و دعا كاتب الدولة في هذا الصدد، الى مزيد العمل والتنسيق لتلبية كافة الحاجيات المحلية من المواد البترولية.

و تطرّق الاجتماع، الذي حضره كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل” خالد بتين و الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف مبروكي، إلى عدة محاور أبرزها برنامج عمل المؤسسات الناشطة في المجال و المتداخلة في منظومة الإنتاج و التزود بالمحروقات.

و أشار شوشان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى الدور الرئيسي، الذي تلعبه هذه الشركات في النهوض بالقطاع، مبرزا الحرص على تطوير منظومة التزويد بالمحروقات والنهوض بالتنقل الكهربائي وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

369
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

337
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
331
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
326
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
308
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
302
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
301
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
286
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين
283
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
270
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى