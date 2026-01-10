كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد جاهزية كل الأطراف لتأمين التزويد بالمحروقات و غاز البترول المسال خلال الموسم الشتوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، جاهزية كل الأطراف والمجهودات المشتركة المبذولة لتأمين التزويد بالمحروقات و غاز البترول المسال خلال الموسم الشتوي.

كما أكّد شوشان، خلال اجتماع انتظم، امس الجمعة، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، باعضاء الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد النفطية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية،استعداد الاطراف المعنية لمجابهة موجة البرد الحالية بما يضمن استقرار السوق.

و دعا كاتب الدولة في هذا الصدد، الى مزيد العمل والتنسيق لتلبية كافة الحاجيات المحلية من المواد البترولية.

و تطرّق الاجتماع، الذي حضره كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل” خالد بتين و الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير العفيف مبروكي، إلى عدة محاور أبرزها برنامج عمل المؤسسات الناشطة في المجال و المتداخلة في منظومة الإنتاج و التزود بالمحروقات.

و أشار شوشان، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى الدور الرئيسي، الذي تلعبه هذه الشركات في النهوض بالقطاع، مبرزا الحرص على تطوير منظومة التزويد بالمحروقات والنهوض بالتنقل الكهربائي وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع.

