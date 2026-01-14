Français
الأخبار

كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفيرة فرنسا لدى تونس

كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفيرة فرنسا لدى تونس

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، سفيرة فرنسا لدى تونس “آن غيغان”.

و مثّل اللقاء مناسبةً تمّ خلالها التأكيد على متانة الروابط التي تجمع البلدين، والفرص المتاحة لدعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرفع في مختلف المجالات، لا سيّما منها الاقتصاديّة والتنمويّة، على قاعدة الاحترام المتبادل و المنفعة المشتركة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

و تمّ في هذا الإطار، استعراض الاستحقاقات الثنائيّة المُقبلة و سبل الإعداد المحكم لها و إنجاحها.

