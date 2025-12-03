كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير السودان بتونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل السيّد محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 03 ديسمبر 2025، السيد بوخاري غانم محمد أفندي، سفير جمهورية السودان بتونس.

و أكد كاتب الدولة، خلال اللقاء، على عراقة العلاقات الأخوية التونسية السودانية، وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من قواسم مشتركة تاريخية وحضارية وثقافية، مجددا التعبير عن تضامن تونس مع الشعب السوداني و دعمها لكافة الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية في السودان، بما يحفظ وحدته وأمنه واستقراره، ويكفل تحقيق الأمن والسلم في عموم المنطقة.

من جانبه، نوّه السفير بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، مُعربا عن تقديره لمواقف بلادنا المبدئية الداعمة للشعب السوداني ولوحدة السودان ولأمنه واستقراره.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



