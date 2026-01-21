كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية يستقبل السفيرة و المندوبة الوزاريّة الفرنسيّة للمتوسط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل السيّد محمد بن عيّاد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح اليوم 21 جانفي 2026، السيّدة “Nadia HAI” السفيرة والمندوبة الوزاريّة الفرنسيّة للمتوسط، بحضور سفيرة فرنسا بتونس، السيدة ” Anne Guéguen”.

و مثّل اللقاء مناسبة تمّ خلالها تثمين نجاح الدورة الثانية من المنتدى المتوسّطي للذكاء الاصطناعي الذي احتضنته بلادنا يومي 20 و21 نوفمبر 2025، مع التأكيد على ضرورة ترجمة مُخرجاته إلى مسارات عمل ملموسة، لا سيّما في سياق الدورة القادمة المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية بفرنسا، بما يرسّخ التعاون في هذا المجال صلب الفضاء المتوسّطي.

و أكّدت السيّدة Nadia HAI”” في هذا الإطار أنّ نجاح تونس في تنظيم هذه التظاهرة يعكس ما تزخر به من ريادة علميّة وكفاءات عالية مشهود لها على المستويين الإقليمي والدولي.

و من جانبه، أبرز كاتب الدولة ما توليه تونس من أهميّة بالغة لإرساء دفع جديد للتعاون المتوسّطي يقوم على مقاربة شاملة وواقعيّة تستجيب لمقتضيات المرحلة وما تفرضه من تحدّيات مشتركة، وفي مقدّمتها ملفّ الهجرة وما يتّصل به من أبعاد إنسانيّة وتنمويّة، فضلا عن تعزيز التبادل العلمي والأكاديمي بما يمكّن من إرساء شراكات مستدامة بين دول المنطقة.

كما شدّد على ضرورة النهوض بالاقتصاد الأزرق بالنظر إلى ما يتيحه من فرص تنمويّة وبيئية واعدة من شأنها أن تعود بالنفع على شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط.

