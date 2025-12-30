Français
Anglais
العربية
الأخبار

كاتب الدّولة لدى وزير الخارجية يجدّد التأكيد على دعم تونس الثابت للبنان

كاتب الدّولة لدى وزير الخارجية يجدّد التأكيد على دعم تونس الثابت للبنان

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، مع سفير الجمهورية اللبنانية الجديد لدى تونس، ميلاد نمّور.

ومثّل اللقاء مناسبة لإبراز حرص تونس على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية.

كما جدّد كاتب الدولة التأكيد على موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للبنان، في مواجهة الاعتداءات المتكرّرة للكيان المحتلّ، التي تستهدف أمن وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية.

من جانبه، أعرب السفير اللبناني عن تقديره لمواقف تونس الداعمة للبنان وشعبه، وعن شكره للسلطات التونسية لتسهيل مهمته ببلادنا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

803
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟

407
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
385
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
358
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
340
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
298
الأخبار

سامي الطرابلسي : مباراة تنزانيا تكتسي أهمية كبيرة (فيديو)
287
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)
285
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025 – سامي الطرابلسي: “ليست لدي أي مشاكل شخصية مع أي لاعب” (فيديو)
284
اقتصاد وأعمال

ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة
282
الأخبار

كان 2025: تم تعيينه لمباراة تونس–تنزانيا… نادالا وتاريخه مع التونسيين !

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى