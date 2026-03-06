Français
أخر الأخبار

كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن يُؤدّي زيارة لمقر الادارة الحماية المدنية بقفصة

أدى كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن سفيان بالصّادق أمس الخميس 5 مارس 2026 زيارة إلى مقر الادارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة مرفُوقا بعدد من القيادات العُليا للوزارة .

واستهل سفيان بالصّادق زيارتهُ بالاطلاع على احصائيات الوحدة من تدخلات ونشاط وقائي وتكوين ثم انتقل لتفقد مختلف ورشات إختصاص النجدة والانقاذ وثمّن من خلالها مجهُوداتهم في الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة و الخاصة وفق ما نشرته اليوم الجمعة الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”

كما عاين كاتب الدولة نشاط جمعية التطوع في خدمة الادارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة ومثلت هذه الزّيارة فُرصة للإنصات الى مشاغل الأعوان والرّفع من معنويّاتهم.

تعليقات

