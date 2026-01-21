كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تسببت السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية بنزرت، أمس الثلاثاء، في نفوق 79 رأسًا من الأغنام والماعز على ملك فلاح شاب بمنطقة «المعدة» التابعة لعمادة «أم هاني» بمعتمدية منزل بورقيبة.

وأفاد النائب المحلي بمنطقة أم هاني، محمد العمدوني، أن الأمطار الكثيفة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ، ما أسفر عن اجتياح الحضيرة التي كان يتواجد بها القطيع وجرفها بالكامل.

من جهته، أكد الفلاح المتضرر رمزي العياري أنه عاش كارثة حقيقية بعد فقدانه كامل قطيعه الذي يمثل رأس ماله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي. وأوضح أن القطيع كان داخل الحضيرة وسط الضيعة التي يستغلها على وجه الكراء، قبل أن تجرفه السيول دون أن يتمكن من إنقاذه.

وطالب المتضررون بضرورة التدخل العاجل لتقييم الأضرار وتعويض الفلاحين المتضررين، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من مخاطر الفيضانات التي باتت تتكرر مع تزايد التقلبات المناخية.

* صورة توضيحية

