Français
Anglais
العربية
مجتمع

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 

كارثة في بنزرت: السيول تجرف 79 رأسا من الأغنام والماعز 

تسببت السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية بنزرت، أمس الثلاثاء، في نفوق 79 رأسًا من الأغنام والماعز على ملك فلاح شاب بمنطقة «المعدة» التابعة لعمادة «أم هاني» بمعتمدية منزل بورقيبة.

وأفاد النائب المحلي بمنطقة أم هاني، محمد العمدوني، أن الأمطار الكثيفة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ، ما أسفر عن اجتياح الحضيرة التي كان يتواجد بها القطيع وجرفها بالكامل.

من جهته، أكد الفلاح المتضرر رمزي العياري أنه عاش كارثة حقيقية بعد فقدانه كامل قطيعه الذي يمثل رأس ماله الوحيد ومصدر رزقه الأساسي. وأوضح أن القطيع كان داخل الحضيرة وسط الضيعة التي يستغلها على وجه الكراء، قبل أن تجرفه السيول دون أن يتمكن من إنقاذه.

وطالب المتضررون بضرورة التدخل العاجل لتقييم الأضرار وتعويض الفلاحين المتضررين، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من مخاطر الفيضانات التي باتت تتكرر مع تزايد التقلبات المناخية.

*  صورة توضيحية

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

667
الأخبار

باجة : إنقاذ شخص حاصرته المياه داخل سيارته

634
أخر الأخبار

باجة : تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية
522
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات المناخية المرتقبة
340
الأخبار

فخر الدين بن يوسف : “تونس فوق الجميع و من سيمثل المنتخب في المونديال يجب أن يكون على قدر المسؤولية” (فيديو)
311
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار
301
الأخبار

وزير الدفاع يؤدّي زيارة تفقد إلى الإدارة العامة للّباس و التموين
299
الأخبار

بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]
296
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين
281
الأخبار

بتعليمات من رئيس الجمهورية : وحدات الجيش الوطني تنفذ تدخلات لفائدة المواطنين بعد هطول أمطار غزيرة
280
الأخبار

أمطار غزيرة في تونس: تصنيف كميات الأمطار المسجلة بين الساعة 07:00 و20:00

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى