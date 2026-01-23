كاسيميرو يغادر مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن لاعب الوسط البرازيلي المخضرم كارلوس كاسيميرو، رحيله بشكل نهائي عن صفوف مانشستر يونايتد الإنقليزي، مع نهاية عقده مع النادي في ختام الموسم الحالي 2025 – 2026.

كان كاسيميرو البالغ من العمر 33 عاما، قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2022، قادما من ناديه السابق ريال مدريد، في صفقة وصلت قيمتها إلى 70 مليون يورو.

و نشر مانشستر يونايتد فيديو للاعب البرازيلي عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، أعلن فيه نهاية مشواره مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

و ستتاح الفرصة للمشجعين للاعتراف بمساهمات كاسيميرو في المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه هذا الموسم، ضد نوتنجهام فورست.

و قال كاسيميرو : “سأحمل مانشستر يونايتد معي طوال حياتي”.

و أضاف : “منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدمي أرض هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد و الحب الذي أشاركه الآن مع مشجعينا لهذا النادي المميز.”

و تابع : “لم يحن وقت الوداع بعد فهناك العديد من الذكريات التي يمكن صنعها خلال الأشهر الأربعة القادمة.”

و ختم : “لا يزال أمامنا الكثير لنناضل من أجله معًا و سيظل تركيزي الكامل ، كما هو الحال دائمًا ، منصبًا على بذل كل ما في وسعي لمساعدة نادينا على النجاح.”

