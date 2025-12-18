Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

كاشفًا الأسباب..رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يستعرض مُستجدات أزمة زيت الزيتون (فيديو)

أكد رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب بلال المشري في تصريح خاص لـ «تونس الرقمية” أنه بتواصله مع الهياكل المعنية بالقطاع الفلاحي وجود تطمينات بأن يتم قريبا تفعيل التوصيات المنبثقة عن اجتماع رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير الفلاحة حول أزمة زيت الزيتون.

واعتبر المشري أن الحل الجذري يتمثل أساسا في تحديد سعر مرجعي لزيت الزيتون على أن تتم مراجعته أسبوعيا طبقا للأسعار في العالم موضحا “في العالم أسعار الزيت مرتفعة وهي بين 5.4 أورورا الى 7.6 أورو ..بالتالي نحن حتى مقارنة بالسعر الأدنى 5.4 اورور ما يعادل 18 دينار نحن بعيدون عنه جدا..وهذا يعود الى وجود مجموعات تضارب بأسعار الزيت بالشراكة مع دول أجنبية خدمة لهذه الدولة المنافسة..ومن غير المقبول ألا تحمي الدولة صابتها”.

وشدّد محدثنا أن الدولة مطالبة بتوفير التمويلات بالنسبة لصغار الفلاحين وبتحويل الدعم الموجه للزيت النباتي الى زيت الزيتون موضحا “تضع الدولة 400 مليون دينار تونسي لتمويل الزيت النباتي في حين أن هذا التمويل زيت الزيتون أولى به.. فمن غير المعقول أن تمول الدولة الزيت النباتي المورد في حين لا تدعم زيت الزيتون التونسي “.

وأكد المشري تواصل حملة مقاطعة الجني “طيح الصرافة” الى حين صدور قرار تحديد السعر المرجعي لزيت الزيتون وتنفيذ جملة المطالب التي أوصى بها رئيس الدولة في اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزير الفلاحة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

410
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

371
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
346
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
324
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
312
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
305
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
287
الأخبار

فرنسا : الجنسية الفرنسية و المواطنة بلا وزن… هكذا دُمّرت حياة جزائرية في الـ58 من عمرها
277
أخر الأخبار

الستاغ تكشف عن تسهيلات غير مسبوقة في الخلاص
269
الأخبار

الولايات المتحدة : البيت يشتعل من الداخل… و ترامب مضطر للعودة إلى أرض الواقع و خطاب موجّه إلى الأمة
266
الأخبار

أشرف حكيمي يغيب عن أولى مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى