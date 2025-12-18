كاشفًا الأسباب..رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يستعرض مُستجدات أزمة زيت الزيتون (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب بلال المشري في تصريح خاص لـ «تونس الرقمية” أنه بتواصله مع الهياكل المعنية بالقطاع الفلاحي وجود تطمينات بأن يتم قريبا تفعيل التوصيات المنبثقة عن اجتماع رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير الفلاحة حول أزمة زيت الزيتون.

واعتبر المشري أن الحل الجذري يتمثل أساسا في تحديد سعر مرجعي لزيت الزيتون على أن تتم مراجعته أسبوعيا طبقا للأسعار في العالم موضحا “في العالم أسعار الزيت مرتفعة وهي بين 5.4 أورورا الى 7.6 أورو ..بالتالي نحن حتى مقارنة بالسعر الأدنى 5.4 اورور ما يعادل 18 دينار نحن بعيدون عنه جدا..وهذا يعود الى وجود مجموعات تضارب بأسعار الزيت بالشراكة مع دول أجنبية خدمة لهذه الدولة المنافسة..ومن غير المقبول ألا تحمي الدولة صابتها”.

وشدّد محدثنا أن الدولة مطالبة بتوفير التمويلات بالنسبة لصغار الفلاحين وبتحويل الدعم الموجه للزيت النباتي الى زيت الزيتون موضحا “تضع الدولة 400 مليون دينار تونسي لتمويل الزيت النباتي في حين أن هذا التمويل زيت الزيتون أولى به.. فمن غير المعقول أن تمول الدولة الزيت النباتي المورد في حين لا تدعم زيت الزيتون التونسي “.

وأكد المشري تواصل حملة مقاطعة الجني “طيح الصرافة” الى حين صدور قرار تحديد السعر المرجعي لزيت الزيتون وتنفيذ جملة المطالب التي أوصى بها رئيس الدولة في اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزير الفلاحة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



