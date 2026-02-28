Français
Anglais
العربية
الأخبار

كاف يعلن رسميًا زيادة جوائز دوري أبطال إفريقيا و الكونفدرالية

كاف يعلن رسميًا زيادة جوائز دوري أبطال إفريقيا و الكونفدرالية

قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اعتماد زيادة جديدة في قيمة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، بداية من النسخة الحالية التي تستكمل منافسات ربع النهائي بها خلال شهر مارس المقبل.

و وفقًا للنظام الجديد، يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 6 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف 2 مليون دولار، في حين يحصل الخاسران في نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار لكل فريق، مقابل 900 ألف دولار للخاسرين في ربع النهائي، و700 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

كما اعتمدت اللجنة التنفيذية في زيادة جوائز بطولة كأس الكونفدرالية، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف.

و جاءت باقي الجوائز كالتالي:

750 ألف دولار لكل فريق خاسر في نصف النهائي

550 ألف دولار لكل فريق خاسر في ربع النهائي

400 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

334
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل

332
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
323
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
300
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
247
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
232
أخر الأخبار

صفاقس : تدشين دائرة بلدية جديدة بالعجانقة بمعتمدية جبنيانة [فيديو]
231
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
229
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة
223
أخر الأخبار

الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية
221
اقتصاد وأعمال

إنتاج الأدوية في تونس يغطي 80% من حاجيات السوق المحلية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى