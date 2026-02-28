كاف يعلن رسميًا زيادة جوائز دوري أبطال إفريقيا و الكونفدرالية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اعتماد زيادة جديدة في قيمة الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، بداية من النسخة الحالية التي تستكمل منافسات ربع النهائي بها خلال شهر مارس المقبل.

و وفقًا للنظام الجديد، يحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 6 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف 2 مليون دولار، في حين يحصل الخاسران في نصف النهائي على مليون و200 ألف دولار لكل فريق، مقابل 900 ألف دولار للخاسرين في ربع النهائي، و700 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات.

كما اعتمدت اللجنة التنفيذية في زيادة جوائز بطولة كأس الكونفدرالية، حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف.

و جاءت باقي الجوائز كالتالي:

750 ألف دولار لكل فريق خاسر في نصف النهائي

550 ألف دولار لكل فريق خاسر في ربع النهائي

400 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



