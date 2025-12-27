Français
كان المغرب : التعادل يحسم مواجهة السينغال و الكونغو الديمقراطية

تأجل الحسم في هوية المتأهلين عن المجموعة الرابعة، عقب تعادل السينغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أطوارها اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

سجل هدف المباراة الأولى سيدريك باكامبو لصالح المنتخب الكونغولي في الدقيقة 61 قبل أن ينجح ساديو ماني في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب السينغالي في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة اشتعلت حسابات المجموعة الرابعة و تعقدت قبل ختام دور المجموعات بالجولة الأخيرة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السينغال للنقطة الرابعة في المركز الأول فيما ارتفع رصيد الكونغو لنفس الرصيد من النقاط بالمركز الثاني و في المركز الثالث بنين برصيد 3 نقاط و تتذيّب بوتسوانا الترتيب دون نقاط.

و يلتقي المنتخب السينغالي في المباراة الأخيرة أمام بنين فيما سيواجه الكونغو نظيره البوتسواني.

